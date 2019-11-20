Жители нескольких улиц в секторе Ботаника останутся в четверг без воды

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В связи с выполнением плановых работ в четверг, 21 ноября, с 09:00 до 21:00 будет отключена подача воды по ряду адресов в столице.

В частности, временно без воды в кране окажутся жильцы домов, расположенных по улицам:

ул. Куза-Водэ 23-37, включительно дроби;

ул. Гика-Водэ:

пер. Гика-Водэ.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.