Жители нескольких улиц столицы останутся в среду без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ в среду, 26 февраля, с 09.00 до 17.00 отключения запланированы по адресам:

ул. Друмул Виилор, 40, 42, 42/4, 42/3.

Также в среду с 09.00 до 18.00 отключения воды ожидаются по следующим адресам:

Каля Ешилор, 28-30, 91, в том числе дробные дома;

СТ „Gura de rai”, СТ „Apicultura”.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.