Жители нескольких улиц столицы останутся в среду без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по подключению нового водопровода на улице Вадул-луй-Водэ в среду, 4 марта, с 09.00 до 18.00 отключения запланированы по адресам:

Вадул-луй-Водэ, 60-68, в том числе дробные дома;

Мерень, 2/1, 4.

Также в среду с 09.00 до 17.00 отключения воды запланированы на:

Липкань, 1а, 8;

Алба-Юлия, 19, 23/3, 23/4.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.