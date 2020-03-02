Жители нескольких столичных улиц останутся во вторник без воды

Жители нескольких столичных улиц останутся во вторник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением работ во вторник, 3 марта, с 09:00 до 21:00 отключения запланированы по следующим адресам:

Н. Димо, 23, 23/3, 25, 27/1, 29/1, 29/2, 29/3, 29/5, 31/1, 28/1, 32, 34, М. Басараб, 7/3, 7/4, 7/5, 9, 9/1, 9/2, 9/3, Рэдэуцану, 1, Студенцилор, 11 (включительно дроби), Г. Пынтя, 140/2.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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