Жители нескольких столичных улиц останутся в среду без воды

Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, в среду, 28 ноября, с 09:00 до 17:00 без воды в кране останутся жильцы, проживающие в домах по улицам:

– Хыждэу, 110-124, 77-95, включая дроби;

– Влахуца, 19, включая дроби.

Также с 09:00 до 19:00 ожидаются отключения воды по улицам:

– Гренобля, 199-259, включая дроби;

– Траян, 23/1.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.