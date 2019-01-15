Жители нескольких столичных улиц останутся в среду без воды

На многих улицах столицы 16 января не будет воды в кране. Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 15:00 не будет воды по следующим адресам:

– Албишоара, 8, 76-80,16-24, включая дроби,

– Г. Виеру, 15-25, включая дроби,

– Измаил, 104.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.