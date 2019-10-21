Жители нескольких столичных улиц и Сынджеры останутся завтра без воды

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О предстоящих отключениях предупреждает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением запланированных работ, во вторник, 22 октября, с 15:00 до 18:00 возможно отключение воды по адресам:

г. Сынджера: ул. Аэрогэрий, Кишинэулуй, В. Лупу, Штефан чел Маре, И. Виеру.

С 09:00 до 15:00 возможно отключение воды по следующим адресам в Кишинёве:

ул. Г. Асаки 25-47, 51- 53, 61-63, 58-62, 1/4 (включая дроби), М. Ломоносов 38-42 (включая дроби), В. Короленко 3/2, Пьетрарилор 14 (включая дроби), Друмул Виилор 36-38 (включая дроби), П. Заднипру 2/4, 4/1, 15/1,15/2,15/3, 21, А. Руссо 55, 57.

Также с 09:00 до 22:00 возможно отключение воды по Мирча чел Бэтрын 25/1, 33- 39 (включая дроби).

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.