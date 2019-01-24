Жители нескольких столичных секторов останутся без света в четверг

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 24 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

Траян 1/2, Дачия 28 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

Букурией 1, 1/6, 1/8, 3, 7 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

Бернардацци 42-54, 43-67, Щусева 36-40, 37-39, Армянская 1-31, 2-28, Букурешть 14, 41, 41C, Когэлничану 29-37, 30-34, Александри 44, 87 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

Драган 26, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/8, 30-9, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 36/2, 36/1, 36, 38, 38/1, 40/1, 42, 9001, Чокана 5, 12/1 – с 09:00 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

Руссо 5/1, 7/1, 9/1, Кожокарилор 999 – с 13:00 до 17:00.

Сахаров 2, 3, 4, Рышкану 9/1 – с 09:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.