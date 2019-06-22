Жители нескольких районов страны останутся в субботу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 22 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Каушаны:

с. Заим – с 9.30 до 20.00.

Хынчешты:

г. Хынчешты – пер. Буковина, ул. Грэдинилор, Крянгэ, Кэприяна, Еминеску, Мовилэ, Гоголя, Александри – с 8.30 до 21.00.

с. Каракуй, Драгушаны – с 8.15 до 21.00.

с. Немцены – с 8.30 до 21.00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.