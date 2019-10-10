Жители нескольких домов в трёх секторах столицы останутся без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 10 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 87, 87 бл. B, 89/4, 91/1, 95, 200, 200/2, 202, 202/1, 202/2, 202/3, 204, 204/1, 206 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун 62, 62A, 49, 50, 51, 52 – с 09:00 до 18:00.

ул. Щусева 74, 78 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Транснистрия 5/1, 5/9, 16/1, М. Маноле 3, 7, 9, Индустриалэ 5, 10 – с 09:15 до 20:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.