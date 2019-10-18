Жители нескольких домов в Центре и на Рышкановке останутся сегодня без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 18 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Албишоара 42, 42/1, 42/2, 44, Ботезату 10, Виеру 19, 21, 21/2, 21/3, 22, 23, 25, 25A, 25/2, 27, 29 – с 09:00 до 17:00.

ул. Колумна 61, 63, 65, М. Варлаам 58, 63, 63/6 – с 08:50 до 17:00.

ул. Сф. Штефан 21, 23, 43, Сихаструлуй 42, 79A, 9003, 9090 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Костин 5/1, 7, 7B, Московский пр-т 9/5, 11, 11/5 – с 09:15 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.