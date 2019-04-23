Жители некоторых улиц столицы останутся в среду без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров, АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды в среду, 24 апреля, с 09:00 до 15:00. Отключения затронут потребителей, проживающих по следующим адресам в Кишиневе:

Е. Кока, 1-3, 15-19, включая дробные дома;

Буюкань, 4;

Тэнасе;

И. Некулче, 3/2;

Штефэнука, 12;

Измаил, 84-86, включая дробные дома.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.