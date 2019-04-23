Жители некоторых улиц столицы останутся в среду без воды

Жители некоторых улиц столицы останутся в среду без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров, АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды в среду, 24 апреля, с 09:00 до 15:00. Отключения затронут потребителей, проживающих по следующим адресам в Кишиневе:

  • Е. Кока, 1-3, 15-19, включая дробные дома;
  • Буюкань, 4; 
  • Тэнасе;
  • И. Некулче, 3/2;
  • Штефэнука, 12;
  • Измаил, 84-86, включая дробные дома. 

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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