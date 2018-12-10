Жители некоторых улиц столицы останутся без воды во вторник

Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода, во вторник, 11 декабря, с 09.00 до 16.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

Гренобле, 177-193, включая дробные дома;

Иоан Водэ Витязул, 13-15.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.