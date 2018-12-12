Жители некоторых улиц столицы останутся без воды в четверг

О предстоящих отключениях предупреждает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением запланированных работ, в четверг, 13 декабря, с 09:00 до 17:00 возможно отключение воды по адресам:
- Алба-Юлия, 23, включая дроби;
- Бакэулуй,
- Липкань,
- Н. Костин, 2-4, 59, 61-63, включая дроби;
- Л. Деляну, 4.
В то же время, в связи с проведением запланированных работ в промежуток с 13.12.2018 08:00 до 14.12.2018 06:00 без воды останутся жильцы домов по улицам:
- Т. Владимиреску, 1, 6, включая дроби;
- А. Дога, 24-36, 35/2, 33A, включая дроби;
- Каля Мошилор, 16,18;
- Каля Басарабией, 7.
Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
Facebook Комментарии
Vk.com
Odnoklassniki