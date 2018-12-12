Жители некоторых улиц столицы останутся без воды в четверг

О предстоящих отключениях предупреждает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением запланированных работ, в четверг, 13 декабря, с 09:00 до 17:00 возможно отключение воды по адресам:

Алба-Юлия, 23, включая дроби;

Бакэулуй,

Липкань,

Н. Костин, 2-4, 59, 61-63, включая дроби;

Л. Деляну, 4.

В то же время, в связи с проведением запланированных работ в промежуток с 13.12.2018 08:00 до 14.12.2018 06:00 без воды останутся жильцы домов по улицам:

Т. Владимиреску, 1, 6, включая дроби;

А. Дога, 24-36, 35/2, 33A, включая дроби;

Каля Мошилор, 16,18;

Каля Басарабией, 7.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.