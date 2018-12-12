Жители некоторых улиц столицы останутся без воды в четверг

Жители некоторых улиц столицы останутся без воды в четверг

О предстоящих отключениях предупреждает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением запланированных работ, в четверг, 13 декабря, с 09:00 до 17:00 возможно отключение воды по адресам:

  • Алба-Юлия, 23, включая дроби;
  • Бакэулуй,
  • Липкань,
  • Н. Костин, 2-4, 59, 61-63, включая дроби;
  • Л. Деляну, 4.

В то же время, в связи с проведением запланированных работ в промежуток с 13.12.2018 08:00 до 14.12.2018 06:00 без воды останутся жильцы домов по улицам:

  • Т. Владимиреску, 1, 6, включая дроби;
  • А. Дога, 24-36, 35/2, 33A, включая дроби;
  • Каля Мошилор, 16,18;
  • Каля Басарабией, 7.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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