Жители некоторых улиц столицы и двух пригородных сел останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях предупреждает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением запланированных работ компанией “Gas Natural Fenosa”, в среду, 5 декабря, с 09.00 до 17.00 возможно отключение электроэнергии, что приведет и к отключению воды по адресу:

– Костюжень, 8/1.

В то же время в связи с проведением запланированных работ в этот же промежуток времени без воды останутся жильцы домов по улицам:

– Колина Пушкин;

– Константин Стамати;

– Замфир Арборе;

– Буна Вестире.

Плановые работы повлекут за собой отключение воды и в селах Колоница и Максимовка – также с 09.00 до 17.00. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.