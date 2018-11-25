Жители некоторых пригородов останутся в понедельник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением ремонтных работ, в понедельник, 26 ноября, с 15:00 до 16:30 без воды в кране останутся жители села Колоница, проживающие по адресам:

– Ул. Теилор, Ион Ватаману, Фынтына луй Раду, Миорица, П. Рареш, Каля Басарабией, Порумбеску, Валя Радиулуй, Дойна и Ион Алдя-Теодорович, М. Маноле, Каля Стрэмошилор, Нукарилор.

Также подача воды с 09:00 до 17:00 будет приостановлена в ком. Тогатин по следующим адресам:

– с. Тогатин;

– с. Келтуитор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.