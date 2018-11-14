Жители некоторых улиц останутся в четверг без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением ремонтных работ, в четверг, 15 ноября, с 15:00 до 17:30 без воды в кране останутся жители Сынжеры, проживающие по адресам:

Улицы Аэрогэрий, Орхей, Крянгэ, Изворулуй, Зимбрулуй, Руссо, Ливезилор.

По этой же причине с 09:00 до 17:00 без воды в кране останутся жители Яловень.

В связи с выполнением запланированных работ на насосной станции по ул. Друмул Виилор 38/1, подача воды с 09:00 до 16:00 будет приостановлена по следующим столичным адресам:

Ул. Друмул Виилор 36-38, включая дома с дробью;

Ул. Петрарилор 14, включая дома с дробью;

Ул. Чокырлией 13, 15, 17, 18, включая дома с дробью.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.