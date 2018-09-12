Жители некоторых улиц Кишинева и двух пригородов останутся без воды в четверг

О плановых отключениях услуги предупреждает поставщик.

Так, в связи с запланированными компанией “Gas Natural Fenosa” работами в четверг, 13 сентября, с 13.00 до 17.00 возможно отключение электроэнергии, что приведет и к отключению воды по улицам:

Милано, 6;

Кэлэрашь, 67.

В то же время в связи с проведением плановых работ в четверг с 09.00 до 16.00 не будет воды и у жильцов домов по улице Индустриальной в пригороде Ставчены.

Отключения ждут и жителей Яловен. С 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся потребители, проживающие по улицам:

Басарабия;

Извоарелор;

Кодру;

Фруктелор;

Энтузиаштилор;

Грэдинилор;

Спартак.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.