Жители некоторых столичных улиц останутся завтра без воды

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Потребители, проживающие на улице Пушкина, 44, 44/1, останутся без воды в четверг, 20 июня. Отключения запланированы на период с 09.00 до 15.00, когда АО „Apă-Canal Chișinău” будет проводить плановые работы на водоподъёмной насосной станции.

Также в четверг, с 09.00 до 21.00, подача воды будет приостановлена на следующих улицах: Н. Костин, 57, включая номера с дробью, Сучевица, 16-18, включая номера с дробью, В. Коробан, 22, включая номера с дробью, О. Гибу, 1. С 09.00 до 12.30 подача воды будет приостановлена на проспекте Дачия, 47, 47/1, 47/2 и 47/3, передаёт ipn.md.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.