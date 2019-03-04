Жители некоторых столичных улиц останутся во вторник без воды

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О предстоящих отключениях предупреждает поставщик услуги.

В частности, в связи с с выполнением работ по замене кранов и счётчиков, во вторник, 5 марта, с 09:00 до 16:00 возможно отключение воды по следующим адресам:

Гренобля 159-167, включая дроби; Костюжень 14, включая дроби.

В то же время, в связи с проведением запланированных работ в промежуток с 09:00 до 18:00 без воды останутся жильцы домов по улицам:

Штефан чел Маре 166; Дософтей 97, включая дроби.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.