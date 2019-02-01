Жители некоторых столичных секторов останутся в первый день февраля без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 1 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Куза Водэ 19/1 – с 09:00 до 13:00;

ул. Куза Водэ 25/8, Гика Водэ 1/3 – с 10:00 до 12:00;

ул. Куза Водэ 29/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 70, 103, М. Эминеску 41/1, 48, 50, 52, Штефан чел Маре 81, 83, В. Микле 10, В. Пыркылаб 46, 48, 55, 57 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Флорэрий 1, Пажурий 3, 3/1, 5 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.