Жители Молдовы – за вступление в ЕАЭС и категорически против НАТО (ФОТО)

Если бы в это воскресенье в Молдове прошел референдум, на котором гражданам пришлось бы выбрать между вступлением в Европейский союз или в Евразийский союз, то большее количество молдаван выбрали бы интеграцию в ЕАЭС. Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса общественного мнения.

Согласно итогам исследования, за вступление в Евразийский экономический союз проголосовали бы 41,5% граждан, в то время как интеграцию в ЕС выбрали бы 38,7% молдаван.

В то же время если бы в республике состоялся плебисцит по вопросу вступления в НАТО, за проголосовали бы всего 22,4% молдаван, а 60,1% выступили бы категорически против.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ в период с 1 ноября по 20 ноября. В нем приняли участие 1189 респондентов.