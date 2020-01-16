Жители Молдовы за ЕАЭС и против НАТО, – опрос

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялся референдум, на котором гражданам пришлось бы выбрать между вступлением в ЕАЭС и ЕС, 40,1% предпочли бы интеграцию в Евразийский экономический союз, тогда как вступление в ЕС – 38,7%. Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса общественного мнения.

В то же время, если бы плебисцит прошел по поводу вступления Молдовы в НАТО, 55,2% проголосовали бы категорически против и всего 22,6% – за.

Опрос “2019 год по мнению населения Республики Молдова” проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и за счет личных средств в период со 2 по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.