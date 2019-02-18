Жители Молдовы выступают за интеграцию в ЕАЭС и категорически против вступления в НАТО, – опрос

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Евразийский экономический союз продолжает лидировать в предпочтениях граждан нашей страны. Об этом свидетельствуют итоги очередного опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 18 февраля, в Кишиневе.

В частности, если бы в это воскресенье в нашей республике состоялся референдум, на котором гражданам пришлось выбрать между интеграцией в ЕС или ЕАЭС, то большее количество опрошенных – 42,9% – выбрали бы Евразийский экономический союз. В то же время за вступление в ЕС выступили бы 41,2%. Ни один из союзов не выбрали бы 6,2% респондентов. Еще 5,6% не приняли бы участие в голосовании, а 3,5% отказались отвечать на данный вопрос.

Кроме того, если бы в ближайшее воскресенье прошел референдум по вопросу вступления Молдовы в НАТО, 63,1% проголосовали бы против. За – 22,3%, не стали бы принимать участие в голосовании 6,7%, еще 3,4% отказались отвечать на этот вопрос. 4,5% опрошенных вовсе не знают, что такое НАТО.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы в период с 1 по 14 февраля с предварительного уведомления об этом ЦИК. В нем приняли участие 1195 жителей Молдовы. Погрешность составляет +/-3%.