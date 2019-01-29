Жители Молдовы выбирают интеграцию в ЕАЭС и выступают категорически против НАТО

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Если бы в это воскресенье в Молдове состоялся референдум, на котором гражданам пришлось бы выбрать между интеграцией в Евразийский экономический союз или в Европейский союз, большее количество молдаван выбрали бы вступление в ЕАЭС. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в Кишиневе.

Согласно итогам, за вступление в ЕАЭС выступают 42,5% граждан. Интеграцию в ЕС выбрали бы 40,3%. Ни один из союзов – 4,6%, не приняли бы участие в голосовании – 6,9%. Еще 5,7% опрошенных не знают или отказались отвечать на вопрос.

В то же время если бы в Молдове состоялся референдум по вопросу вступления республики в НАТО, 58,6% молдаван выступили бы против. За проголосовали бы 23,2%.

Социологическое исследование “2018 год по мнению населения Республики Молдова” проводилось Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова с 4 по 19 января 2019 года. В исследовании приняли участие 1179 респондентов из 81 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.