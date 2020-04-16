Жители Молдовы: врачи, президент и премьер лучше всего справляются с пандемией

Жители Молдовы: врачи, президент и премьер лучше всего справляются с пандемией

Медики, глава государства и глава правительства возглавили топ людей, которые, по мнению граждан страны, лучше всего справляются с пандемией коронавируса в Молдове. Об этом свидетельствуют результаты представленного сегодня опроса общественного мнения. 

В ответ на открытый вопрос: “Кто из руководства РМ, по вашему мнению, действует наиболее правильно в условиях спровоцированного коронавирусом кризиса?” 17,7% заявили, что врачи. Это первое место рейтинга. 10,4% назвали имя Игоря Додона, а 10,2% – Иона Кику.

Опрос общественного мнения проводился компанией CBS – Axa по заказу IDIS Viitorul в период с 31 марта по 12 апреля. В рамках исследования по телефону были опрошены 1104 человека. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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