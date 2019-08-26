Жители Молдовы возвращаются в страну с мини-каникул: очереди на КПП “Паланка”

Жители Молдовы возвращаются в страну с мини-каникул: очереди на КПП “Паланка”

После того, как на днях очереди образовались на некоторых КПП на выезде из Молдовы, сегодня ту же картину можно наблюдать на въезде в страну. В частности, на пункте “Паланка – Маяки – Удобное” время ожидания превышает 60 минут. 

Об этом свидетельствует карта приложения “Трафик онлайн” Пограничной полиции РМ. О километровых очередях на данном пункте сообщают и пользователи соцсетей. На остальных пунктах время ожидания составляет от 1 до 5 минут на въезде в страну и 5-10 минут на выезде.

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