Жители Молдовы возвращаются в страну с мини-каникул: очереди на КПП “Паланка”

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После того, как на днях очереди образовались на некоторых КПП на выезде из Молдовы, сегодня ту же картину можно наблюдать на въезде в страну. В частности, на пункте “Паланка – Маяки – Удобное” время ожидания превышает 60 минут.

Об этом свидетельствует карта приложения “Трафик онлайн” Пограничной полиции РМ. О километровых очередях на данном пункте сообщают и пользователи соцсетей. На остальных пунктах время ожидания составляет от 1 до 5 минут на въезде в страну и 5-10 минут на выезде.