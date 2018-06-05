Жители Молдовы смогут получать счета за отопление по электронной почте

Начиная с июня этого года, оплата счетов за потребление тепла также может быть получена по электронной почте. SA „Termoelectrica” и „InfoBon” запускают службу электронных счетов, передает IPN.

Чтобы активировать квитанцию ​​электронного платежа, потребители должны обратиться по адресу ул. Т. Владимиреску, 6 (каб. 308). Там необходимо будет заполнить заявление и представить удостоверение личности и документы, подтверждающие право собственности или использование квартиры, для которой запрашивается услуга.

Новая услуга предлагает множество преимуществ, включая постоянный доступ к платежному документу. Потребители освобождаются от необходимости проверять почтовый ящик. С другой стороны, счета могут храниться в электронном виде, поэтому у человека есть доступ к платежным документам с любого времени.

Более подробную информацию о том, как активировать услугу электронного выставления счетов, можно получить по следующим телефонам: 022 436-516 / 022 436-466 / 022436-354 / 022436-537.