Жители Молдовы против объединения с Румынией и против вступления в НАТО, – опрос

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Если бы в ближайшее воскресенье прошел референдум по вопросу “унири”, 54% граждан проголосовали бы против и только 34% за. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня в столице.

В то же время, если бы аналогичный плебисцит прошел по вопросу вступления Молдовы в НАТО, 57% были бы против и только 22% за.

Исследование проводилось компанией IMAS по заказу Public Media Grup в период со 2 по 14 декабря. В нем приняли участие 1090 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.