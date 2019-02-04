Жители Молдовы переживают, что в стране украдут очередной миллиард

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С начала избирательной кампании кандидаты в депутаты Партии социалистов и их доверенные лица пообщались по всей стране уже с порядка 70 тысячами граждан. Таким образом, за полторы недели социалисты провели более 1500 встреч с жителями Молдовы. Информацию в рамках пресс-конференции представила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

Лидер ПСРМ отметила, что во время встреч граждане поднимают очень важные вопросы и указывают на самые острые проблемы. Одна из них – ужасное качество отремонтированных властями страны дорог, и кто за это ответит.

– К сожалению, после заморозков и дождя пропали все пломбы и “хорошие дороги”. Почему это произошло? Очень много вопросов, но за это кому-то придется ответить. То, что плохая погода – не новость. Мы знаем, что в Молдове бывают и заморозки, и что идет дождь, и что засуха бывает. Но всё зависит от качества. Дороги должны ремонтировать профессионалы, – сказала Гречаный.

По словам председателя формирования, граждане также переживают, не украдут ли в стране еще один миллиард.

– Даже вчера женщина на севере спросила: “А что происходит с банковской системой? Слышала, что опять что-то готовится”, – отметила лидер ПСРМ.

Кроме того, многие жители страны сетуют на то, что в результате новых законов о пенсиях и заработных платах их доходы стали ниже, чем были до этого. Где повышение, недоумевают люди.

– Мы пытаемся найти ответы на вопросы, которые нам задают. Очень интересные встречи. Наши сограждане в территориях – очень мудрые, все всё прекрасно понимают. Люди хотят перемен и хотят сохранить наше государство, – добавила она.