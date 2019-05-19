Жители Молдовы отдали первое место на “Евровидении” Сергею Лазареву, а судьи – только шестое (ФОТО)

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Во время вчерашнего конкурса всем жителям Европы детально показали лишь результат голосования судей. Компетентное жюри из Молдовы, в состав которого вошли Корнелиу Ботгрос, Василе Олару, Отилия Лозовану, Игорь Мунтяну и Джета Бурлаку, решило присвоить наивысшее количество баллов, 12, исполнительнице из Северной Македонии. Российский певец Сергей Лазарев получил от молдавских судей всего 5 очков и 6 место.

Голосование жюри в который раз идет вразрез с мнением обычных зрителей. Первое место и 12 баллов жители Молдовы посредством СМС-сообщений и звонков отдали как раз-таки Лазареву. Примечательно, что даже румынские судьи оценили выступление российского певца выше, чем наши – в 6 баллов и 5 место.

Напомним, первое место в этом году занял представитель Нидерландов. На втором оказался певец из Италии, а на третьем – Сергей Лазарев. Молдова в финал “Евровидения” не вышла.

Как голосовала Молдова: зрители и жюри:

Состав судейской коллеги в нашей стране в этом году: