Жители Молдовы не хотят “унири”: результаты соцопроса

Жители Молдовы не хотят “унири”: результаты соцопроса

Согласно итогам “Барометра общественного мнения”, более половины жителей страны, а именно 57%, проголосовали бы против объединения Республики Молдовы с Румынией на предполагаемом референдуме, если бы таковой состоялся. 

Сторонников “унири” оказалось в разы меньше – 24%. Стоит отметить, что 9% наших сограждан вообще отказались бы принимать участие в референдуме и ещё 9% – так и не решили сторонниками чего они являются – государственности или “унири”. 1% опрошенных и вовсе отказались отвечать.

Опрос “Барометр общественного мнения” проводился с 19 апреля по 9 мая. В нем приняли участие 1115 респондентов по всей стране, а также дополнительно 409 респондентов в Кишиневе и 200 – в Бельцах. Погрешность исследования по всей стране составляет +/- 3%, в Кишиневе – +/-4%, в Бельцах – +/- 6%.

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