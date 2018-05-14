Жители Молдовы не хотят “унири”: результаты соцопроса

Согласно итогам “Барометра общественного мнения”, более половины жителей страны, а именно 57%, проголосовали бы против объединения Республики Молдовы с Румынией на предполагаемом референдуме, если бы таковой состоялся.

Сторонников “унири” оказалось в разы меньше – 24%. Стоит отметить, что 9% наших сограждан вообще отказались бы принимать участие в референдуме и ещё 9% – так и не решили сторонниками чего они являются – государственности или “унири”. 1% опрошенных и вовсе отказались отвечать.

Опрос “Барометр общественного мнения” проводился с 19 апреля по 9 мая. В нем приняли участие 1115 респондентов по всей стране, а также дополнительно 409 респондентов в Кишиневе и 200 – в Бельцах. Погрешность исследования по всей стране составляет +/- 3%, в Кишиневе – +/-4%, в Бельцах – +/- 6%.