Жители Молдовы назвали виновных в непризнании результатов выборов примара Кишинева

26,3% считают, что главными виновниками являются Демократическая партия и лично Влад Плахотнюк, которые контролируют правосудие в Молдове. Таковы результаты опроса “Барометр общественного мнения”, которые были представлены сегодня в столице.

9,3% опрошенных полагают, что в случившемся виноват сам кандидат, который действительно нарушил закон, проводя агитацию в день выборов. По мнению еще 9%, никто не виноват, а решение было принято справедливо. Всего лишь 4,5% винят в случившемся Иона Чебана и Партию социалистов. 48% опрошенных не знают или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос “Барометр общественного мнения” проводился с 9 по 23 ноября. В нем приняли участие 1115 человек. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.