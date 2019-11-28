Жители Молдовы наговорили по мобильным телефонам более 4 млрд минут с начала этого года

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Статистические данные о динамике рынка услуг мобильной телефонии, обработанные Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационный технологий (НАРЭКИТ), свидетельствуют о том, что в течение девяти месяцев текущего года, на рынке было отмечено незначительное увеличение голосового трафика в мобильных сетях. Так, объем голосового трафика увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% и составил 4 млрд 650 млн минут. В то же время, объем доходов, полученных поставщиками, снизился на 2,3%, составив 2 млрд 358 млн леев, а общее количество абонентов сократилось по сравнению с концом 2018 года на 1,7% и составило 4 млн 371,6 тысяч.

Согласно данным, представленным НАРЭКИТ тремя поставщиками услуг мобильной телефонии (Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom-Unite), объем голосового трафика в сетях Orange Moldova увеличился на 6 млн минут (+0,2%), в сетях Moldcell увеличился на 2,2 млн минут (+0,2%) и в сетях Moldtelecom-Unite на 29 млн минут (+10,6%). В результате среднемесячный трафик на одного пользователя (МоU) мобильных услуг увеличился по сравнению с аналогичной ситуацией прошлого года на 5,1% и составил 279 минут (четыре часа 39 минут), а средняя продолжительность одного звонка составила 1,8 минуты.

Снижение общего количества абонентов услуг мобильной телефонии было обусловлено уменьшением абонентской базы компании Moldcell – на 4,5%, что составляет 1 млн 454,5 тысяч, и компании Orange Moldova – на 0,9%, что составляет 2 млн 515,6 тысяч пользователей. В то же время абонентская база Moldtelecom-Unite увеличилась на 4,4% и составила 401,5 тысяч. Из общего числа абонентов около 3 млн 639,8 тысяч составили активные пользователи мобильной телефонии, достигнув 83,3%. В результате такой динамики, уровень проникновения соответствующих услуг на 100 жителей составил 135,7%.

В отчетном периоде среднемесячный доход на одного активного мобильного пользователя (ARPU) увеличился по сравнению с тем же периодом 2018 года на 1,4% и составил 73,6 лея. Moldtelecom зарегистрировал ARPU в размере 81,3 лея, Orange Moldova – 78,8 лея и Moldcell – 63,7 лея. Доли рынка трех поставщиков услуг мобильной телефонии по доходам были следующими: Orange Moldova – 63,9%, Moldcell – 30,3% и Moldtelecom – 5,8%.