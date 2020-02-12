Жители Молдовы могут принять участие в проекте Минобороны России, приуроченном ко Дню Победы

0

Министерство обороны России в рамках уникального проекта «Дорога памяти» готовит торжественное открытие Военно-исторического комплекса при главном Храме Вооруженных сил Российской Федерации в Подмосковье. В его стенах будет расположена интерактивная выставка об участниках борьбы с фашизмом в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Как сообщает Посольство России в РМ, жители Республики Молдова имеют уникальную возможность внести вклад в увековечивание памяти о своих соотечественниках, героически боровшихся с нацизмом на полях сражений и работая в тылу.

Желающие стать участниками проекта могут направить до 1 мая 2020 года отсканированные фотографии и данные о доживших до Победы, павших и пропавших без вести фронтовиках, тружениках тыла и участниках антифашистского сопротивления (фамилия, имя, отчество, дата, место рождения), а также сведения об их боевом пути, наградах и других ярких вехах военной биографии на электронный адрес pamyat.vov@yandex.ru