Жители Молдовы массово покидают страну: на четырёх КПП стоят километровые очереди (КАРТА)

Жители Молдовы массово покидают страну: на четырёх КПП стоят километровые очереди (КАРТА)

О сложной ситуации на пунктах пропуска страны свидетельствуют данные службы Trafic Online, на карте которой жёлтым цветом отмечены 4 контрольно-пропускных пункта.

Так, время ожидания на КПП «Вулканешты-Виноградовка» в направлении на выезд из Молдовы составляет 40 минут. Такая же ситуация наблюдается и на популярных пунктах пропуска – «Мирное-Табаки» и «Паланка-Маяки-Удобное». Там желающим покинуть страну придётся простоять очередь, в которой стоят десятки машин.

Непростая ситуация сложилась и на КПП «Леушень-Албица», где время ожидания в направлении на выезд из Молдовы составляет минимум полчаса.

С чем связан такой ажиотаж на границе – неизвестно. Пользователи интернета в группе «Город без маршруток» выдвигают самые смешные предположения в связи с этой ситуацией:

– Стартовал сезон купания в море?

– Что за праздник сегодня?

– Последний заход на море?

– Это моржи едут,

– Все ломанулись на 7 км?

– Подальше от Дня города.

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