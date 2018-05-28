Жители Комрата останутся без воды на целую неделю

Жители Комрата останутся без воды на целую неделю

Ее подача прекращена с сегодняшнего дня. 

Отключение воды связано с плановыми ремонтными работами и хлорированием водопроводных сетей. Воды не будет в течение рабочей недели. Однако после возобновления подачи воды употреблять ее для приготовления еды и, тем более, пить категорически нельзя еще несколько дней в связи с высоким содержанием в водопроводной воде хлора, пишет gagauzinfo.md.

Источник отмечает, что в настоящее время, дважды в год (весной и осенью) город Комрат полностью отключают от подачи воды для ее хлорирования. Однако, по словам примара населенного пункта Сергея Анастасова, подобное масштабное отключение произойдет в последний раз.

Помимо этого, весной город полностью остается без газа, также для проведения плановых ремонтных работ.

 

 

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