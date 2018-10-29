Жители Комрата остались на неделю без воды

Этим утром, 29 октября, жители муниципия Комрат остались без воды по причине проведения плановых работ.

Как пишет gagauzinfo.md, они продлятся до 2 ноября. В это время специалисты поставщика воды «Су-Канал» будут осуществлять плановую промывку и хлорирование водопроводных сетей. Однако и после того, как подача воды возобновится, ее употреблять в пищу нельзя будет несколько суток в связи с высоким содержанием хлора.

Более подробную информацию можно получить по телефону «Су-Канал» – 0298-2-43-89.