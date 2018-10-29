Жители Комрата остались на неделю без воды

Жители Комрата остались на неделю без воды
Этим утром, 29 октября, жители муниципия Комрат остались без воды по причине проведения плановых работ. 

Как пишет gagauzinfo.md, они продлятся до 2 ноября. В это время специалисты поставщика воды «Су-Канал» будут осуществлять плановую промывку и хлорирование водопроводных сетей. Однако и после того, как подача воды возобновится, ее употреблять в пищу нельзя будет несколько суток в связи с высоким содержанием хлора.

Более подробную информацию можно получить по телефону «Су-Канал» – 0298-2-43-89.

 

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