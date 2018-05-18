Жители Кишинева смогут сообщить о нарушениях на выборах по специальному номеру “горячей линии”

Жители Кишинева смогут сообщить о нарушениях на выборах по специальному номеру “горячей линии”

Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Партии социалистов Влад Батрынча.

– Вместе с коллегами из юридического департамента партии закончили инструктаж представителей и наблюдателей на предстоящих в воскресение выборах. Всего за месяц подготовлено более 1200 человек, которые будут обеспечивать законность и защищать волеизъявление избирателей на более 300 участках муниципия. В день выборов будет работать “горячая линия” – многоканальный телефон 022-855-853 -, на которую избиратели муниципия смогут сообщить о всех обнаруженных нарушениях в ходе избирательного процесса, – отметил он. 

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.

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