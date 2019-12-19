Жители Кишинева смогут через приложение сообщать примарии о проблемах в городе

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На будущей неделе будет запущено тестирование электронного приложения для коммуникации примарии Кишинева с гражданами. Об этом в начале сегодняшнего заседания Муниципального совета заявил генеральный примар столицы Ион Чебан

– В нем будет два модуля, посредством которых граждане смогут в режиме онлайн сообщать нам о проблемах в муниципии. Один модуль будет касаться проблем с уборкой мусора, второй – с освещением. После тестирования постепенно будем добавлять и другие модули, – рассказал Чебан.

Также столичный градоначальник сообщил, что на данный момент ведется интенсивная работа над автоматизацией выдачи разрешительных документов в области строительства. Первые модули проекта будут готовы к концу января и также пройдут тестирование.