Жители Кишинева могут сообщать о проблемах в городе в режиме онлайн

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Сказано – сделано! Отныне жители Кишинева могут в режиме онлайн сообщать о возникающих в городе проблемах. Портал eu.chisinau.md сегодня заработал в полную силу.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Градоначальник отметил, что виртуальный метод оповещения о проблемах, с которыми сталкиваются горожане, позволит властям быстрее вмешиваться в ситуации и разрешать их.

Для удобства граждан платформа поделена на несколько категорий: уличное освещение, светофоры и обустройство, несанкционированная торговля, несанкционированные сооружения, дороги, ямы и дорожные знаки, торговые центры и парки, площади и зеленые насаждения. В то же время на странице указаны муниципальные службы, ответственные за решение каждой конкретной задачи, число обращений, над которыми они работают, и количество ликвидированных проблем.