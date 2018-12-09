Жители Кагула и Хынчешт временно останутся без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Согласно представленной информации, в воскресенье, 9 декабря, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим улицам.

Кагул:

Алексей Матеевич, Михаил Фрунзе, Мирча чел Батрын, Републичий, Штефан чел Маре ши Сфынт, Василе Строеску, 31 августа 1989 – частично с 09.00 до 18.00.

Хынчешты:

Сэрата Мерень – частично с 08.15 до 19.00.

Дополнительную информацию можно узнать в Службе поддержки клиентов по номеру: 022-43-11-11. Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства.