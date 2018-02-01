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Жители и ряд предприятий Сынжеры останутся без воды в пятницу

Жители и ряд предприятий Сынжеры останутся без воды в пятницу

О предстоящих отключениях сообщает поставщик. 

Так, в связи с проведением запланированных работ в пятницу, 2 февраля, с 10.00 до 16.00 будет приостановлена подача воды в пригороде Сынжера по улицам Индустриальная, включая дома с дробью, и Скиноаса, а также в индустриальной зоне.

Также без водоснабжения останутся следующие предприятия этого пригорода: “Orion”, “Fenix”, “Tracom”, “Negnic”, “Pheonix”, “Zarea”, “Pomuşoara”, “Montator”, “Furnicar-Olimp”, “Sirius”.

Дополнительную информацию по этому поводу можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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