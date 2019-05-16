Жители Гидигича временно останутся без воды

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Потребители, проживающие на ряде улиц в коммуне Гидигич муниципия Кишинёв, останутся без воды в пятницу, 17 мая. Отключения запланированы на период с 09.00 до 17.00, когда в этом населённом пункте будут проводиться плановые работы по промывке и дезинфекции водонапорных башен.

Как сообщает АО „Apă-Canal Chişinău”, водоснабжение будет прервано на улицах В. Микле, Гр. Уреке, Колумна, Радиакулуй, M. Витязул, Ред. Казакулуй и Вэличика Омулуй. Подача воды также будет приостановлена на улицах Мирча чел Бэтрын, А. Матеевич, Пэчий, В. Костин, Нукарилор, Миорица, Алба-Юлия и Л. Деляну, пишет ipn.md.

Кроме того, до 31 мая, ежедневно, с 09.00 до 20.00, будет приостанавливаться подача воды на улице Индепенденцей, 2–16, включая номера с дробью, а также на бульваре Траян, 16–22, включая номера с дробью. В этом же временном интервале воды не будет на улицах Гренобле, 177–199, включая номера с дробью, Ион Водэ Витязул, Винтилэ Хоря, Ион Клошка, Георге Кришан и Димитрие Морузи.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.