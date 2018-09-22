Жители Фалешт определились со своим кандидатом в депутаты: им стал Олег Савва (ФОТО)

Жители Фалешт определились со своим кандидатом в депутаты: им стал Олег Савва (ФОТО)

Объявленные Партией социалистов митинги протеста продолжаются по всей стране. Сегодня, 22 сентября, и жители Фалештского района решительно выступили против 9-летней деструктивной деятельности евроунионистских властей. 

Граждане выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону и Партии социалистов РМ, поддержав кандидатуру председателя ТО ПСРМ Олега Саввы по Фалештскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

– Уверена, Олег Савва не подведет своих избирателей! – написала в данной связи на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. 

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