Жители двух улиц останутся без воды в понедельник

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Потребители воды, проживающие на улицах Албишоара, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, столицы останутся в понедельник, 18 февраля, без водопроводной воды. Подача воды будет прекращена с 13.00 до 17.30 часов. С 12.00 до 16.00 часов подача воды будет прекращена и на улице Друмул Виилор, 26, 28, 28/1, 28/2, 30/2, передает IPN.

AО „Apă-Canal Chişinău” отмечает, что в связи с выполнением запланированных работ компанией „Gas Natural Fenosa” возможно отключение электрической энергии, а данный процесс приведет к прекращению водоснабжения по соответствующим адресам. Названных потребителей воды просим обеспечить минимальный запас воды для потребления в домашних целях на период прекращения подачи воды.

По окончании производства работ предоставление услуг водоснабжения будет возобновлено по запланированным параметрам. Для получения дополнительной информации потребителей воды просят позвонить в Центральную диспетчерскую по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.