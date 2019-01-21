Жители двух улиц на Буюканах временно останутся без воды во вторник

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с выполнением работ компанией “Gas Natural Fenosa” во вторник, 22 января, возможно отключение электроэнергии, которое повлечет за собой отключение воды по следующим адресам на Буюканах:

Милано, 2;

Каля Ешилор, 13, включая дробные дома.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.