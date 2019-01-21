Жители двух улиц на Буюканах временно останутся без воды во вторник

Жители двух улиц на Буюканах временно останутся без воды во вторник

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

В связи с выполнением работ компанией “Gas Natural Fenosa” во вторник, 22 января, возможно отключение электроэнергии, которое повлечет за собой отключение воды по следующим адресам на Буюканах:

  • Милано, 2;
  • Каля Ешилор, 13, включая дробные дома. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md