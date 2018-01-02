258

Жители двух улиц Кишинева останутся завтра без воды

Жители двух улиц Кишинева останутся завтра без воды

О предстоящем отключении предупредил поставщик. 

Так, потребители, живущие на улицах Галбена и Алексей Матеевич в периметре улиц Пан Халиппа и Александра Пушкина, останутся в среду, 3 января, без воды. Отключение начнется в 9.00 и продлится до 14.00. Оно связано с проведением работ по разветвлению нового водопровода на улице Алексей Матеевич, 34.

После окончания работ водоснабжение будет возобновлено. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md