Жители двух улиц Кишинева останутся завтра без воды

О предстоящем отключении предупредил поставщик.

Так, потребители, живущие на улицах Галбена и Алексей Матеевич в периметре улиц Пан Халиппа и Александра Пушкина, останутся в среду, 3 января, без воды. Отключение начнется в 9.00 и продлится до 14.00. Оно связано с проведением работ по разветвлению нового водопровода на улице Алексей Матеевич, 34.

После окончания работ водоснабжение будет возобновлено. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.