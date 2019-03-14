Жители двух столичных секторов останутся без света в пятницу

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 15 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Астронауцилор 2A, Плопилор 3/2, 3/3, Дачия 9999 – с 09:30 до 17:00.

ул. Буребиста 23-29, 41, 46, 66-134, 999, Бутукулуй 53B, Сармизегетуса 41, 43, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 45, 45/1, 45/2, 47, 47A, 47/3, 53, 88, 92, 96, 96/1, 96/2 – с 09:00 до 17:00.

ул. Куза-Водэ 51/2, Гренобля 134/2, Нуферилор 2C – с 09:20 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Басараб 5/1 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.