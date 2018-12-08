Жители двух секторов столицы останутся без света в субботу

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 8 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

– Траян 20, 24, Гренобля 193, 199 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

– ул. Пушкин 11, Щусев 65-95, 66-94, Б.-Бодони 8-22, 9-23, Н. Йорга 15, 18 – с 12:00 до 17:00.

– ул. Пушкин 5, 14, Щусев 65, Колина Пушкин 17, Когэлничану 39, 58-68, 9999, Б.-Бодони 4-8, 5-9 – с 09:00 до 17:00.

– ул. Л. Качински 6/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, Спрынченоая 10/3, 16 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.